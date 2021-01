Herr Jaschinski, Sie haben gemeinsam mit der Unternehmensberatung Simon Kucher einen neuen Ansatz für den Umgang mit Fremdwährungsrisiken entwickelt. Wie ist die Idee dazu entstanden?

Wechselkursschwankungen können einen immensen Einfluss auf den Umsatz und vor allem auf das Ergebnis eines Unternehmens haben. Während meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der LBBW habe ich mehrfach erlebt, wie wichtig Fremdwährungsrisiken sind und wie wenig insbesondere Mittelständlern den Umgang mit ihnen bisher beherrschen – beziehungsweise wie wenig Kapazität sie dafür aufwenden oder aufwenden können.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Ich erinnere mich an einen Fall, in dem ein Unternehmen, das im Euro-Raum produziert und nach China exportiert, sein komplettes Währungsrisiko in chinesischen Renminbi abgesichert hatte. Dann verlor der Euro gegenüber dem Renminbi an Wert und ein Konkurrent des Unternehmens, der keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen hatte, senkte seine Preise in Renminbi. Das Unternehmen musste nachziehen, um keine Aufträge zu verlieren. Das ging natürlich zu Lasten der Marge. Die Folge: Im Ergebnis fehlte am Jahresende ein zweistelliger Millionenbetrag.