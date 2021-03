CFOs und Treasurer diskutieren über Green Finance

Welche Hürden es auf dem Weg an den Green-Finance-Markt noch zu überwinden gilt, war auch Gegenstand der Auftaktdiskussionsrunde an diesem Tag, in der die Ergebnisse der aktuellen Studie „Nachhaltigkeit und Green Finance“ diskutiert wurden, die FINANCE gemeinsam mit der LBBW durchgeführt hat. Für Thomas Obendrauf, den Finanzchef des österreichischen Faserherstellers Lenzing ist klar, dass die unübersichtliche Lage am Markt für ESG-Ratings eine große Hürde ist. „Viele Unternehmen verfügen nicht über ein solches Rating, was den Einstieg in diesen Markt erschwert“, so der CFO.



Dass gerade dieses Thema vielen Finanzverantwortlichen Kopfzerbrechen bereitet, zeigte sich auch in zahlreichen Roundtables im Verlauf der Konferenz: ESG-Ratings waren das Top-Thema bei den Zuschauerfragen. Wie wählt man die richtige Agentur? Worauf muss man beim Einsatz von ESG-Ratings besonders achten?