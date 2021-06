Corporate Sponsored Funds: CFOs treffen Private Equity

Ein Finanzinvestor, der sich schwer tut, proprietär an Deals zu kommen. Ein Konzernmanagement, das sich eigentlich von einem Randbereich trennen will, dort aber immer noch strategische Interessen hat. Ein Konzern, der ein kapitalintensives Zukunftsprojekt aufbauen will – zum Beispiel im Bereich Wasserstoff –, dem für solche Experimente aber die Mittel fehlen. Für all diese Fälle gibt es eine mögliche Lösung, die die Kanzlei Skadden Arps gerade versucht, aus den USA nach Deutschland zu importieren: Corporate Sponsored Funds (kurz: CSF).