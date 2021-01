Creditshelf gewinnt neuen Investor

Die ATB ist nicht der erste Geldgeber, mit der die Frankfurter sich in großem Stil verbünden. Im November 2019 gelang es Creditshelf, den Europäischen Investitionsfonds EIF als Ankerinvestor für einen neuen Kreditfonds zu rekrutieren. Insgesamt stellte der EIF dem Mittelstandsfinanzierer damals 30 Millionen Euro zur Verfügung.



Nur wenige Monate später, Mitte Januar 2020, schloss Creditshelf die nächste Allianz und holte die Asset-Management-Sparte der BNP Paribas als Finanzierungspartner an Bord. Durch die Kooperation konnte Creditshelf das Angebot für CFOs um gänzlich unbesicherte Mittelstandskredite mit einer Laufzeit von fünf bis acht Jahren erweitern. Das Volumen der über die Plattform strukturierten Kredite, für die das Fintech eine Risikoanalyse durchführt, liegt nach wie vor bei 100.000 bis 5 Millionen Euro.



Gleichwohl tut sich Creditshelf offenbar schwer, zusätzliche Gelder einzusammeln: So lag das angepeilte Volumen des Fonds, bei dem der EIF als Großinvestor agiert, bei 150 Millionen Euro. Im First Closing für den Fonds, das im Mai 2020 erfolgte, konnte Creditshelf jedoch nur 62 Millionen Euro einsammeln – und das obwohl neben dem EIF damals auch die Creditshelf-Gründer Tim Thabe und Daniel Bartsch ein „bedeutendes Engagement“ beisteuerten: Sie wandelten kleinere Teile ihres Aktienpakets durch Umplatzierungen im Gesellschafterkreis in ein Fondsinvestment um.