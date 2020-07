Für den Logistikkonzern Schenker hätte das Timing kaum besser sein können: Die Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn hat Ende vergangenen Jahres damit begonnen, ein Reverse-Factoring-Programm aufzubauen. „Schon vor Ausbruch der Coronakrise hatten wir von einigen unserer Lieferanten Anfragen erhalten, ob wir unsere Rechnungen nicht vorfällig zahlen können“, berichtete Björn Götsch, Vice President Global Finance kürzlich in einem Webinar mit der FINANCE Schwesterpublikation DerTreasurer.

Die durch das Coronavirus ausgelösten Liquiditätsengpässe bei einigen Lieferanten hätten die Nachfrage aber noch einmal gesteigert, so der Finanzer: „Das ist ein Auftrag an uns, das Programm jetzt schnell auszurollen.“ Stand Anfang Juni waren etwa 1.000 der insgesamt 30.000 Schenker-Lieferanten an die Plattform angebunden. Davon nutzten Schätzungen des Finanzleiters zufolge etwa 70 bis 80 Prozent das Angebot, sich frühzeitig bezahlen zu lassen.