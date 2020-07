Top-CFOs zeigen ihre Wege durch die Krise

Schon heute stellen wir viele Informationen rund um die SF Digital Week 2020 auf der Eventseite der Structured FINANCE bereit. Dort finden sich auch erste Einblicke in das Programm, das in den nächsten Wochen noch deutlich weiter wachsen wird. Zur traditionellen CFO-Runde treffen sich unter anderem die drei Finanzchefs Olaf Borkers (Deutsche Euroshop), Carsten Bovenschen (Akasol) und Olaf Klinger (Symrise). Sie berichten, wie das Coronavirus ihre Unternehmen getroffen hat und welche Wege aus der Krise sie eingeschlagen haben. Dazu wird es in diesem Jahr erstmals eigene Diskussionsrunden mit bekannten Treasurern und den Firmenkundenchefs der führenden Banken geben.



In den Workshops berichten unter anderem Vertreter von Fresenius und der Deutschen Bahn, wie sie die Herausforderungen ihrer Konzerne in Folge der Coronakrise auf Finanzierungsseite bewältigt haben. Auch Ex-Finanzminister Peer Steinbrück, dessen Workshop im vergangenen Jahr die Räumlichkeiten der SF sprengte, ist wieder mit von der Partie. „Konkrete Praxisbeispiele, wie Finanzchefs die durch Corona verursachten Herausforderungen gemeistert haben, dominieren das Programm“, sagt Markus Dentz, Chefredakteur des FINANCE-Magazins. „Daneben kommen aber auch wichtige Themen wie die weitere Digitalisierung des Finanzbereichs und Green Finance nicht zu kurz.“



Alle Neuigkeiten zum Programm und viele Blicke hinter die Kulissen des Events werden wir bis zum Start der SF Digital Week regelmäßig auf dem neuen LinkedIn-Kanal der SF posten.



michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de