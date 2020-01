Finanzierung im Abschwung: kranke Banken, knappe Berater

Immerhin steht im Unterschied zur Finanzkrise diesmal ein breites Spektrum an Finanzierungsalternativen auch für wackelnde Unternehmen bereit. Klassiker wie Leasing und Factoring haben breite Akzeptanz gefunden und sich in Nischen ausdifferenziert.

Andere fallen allerdings aus: So werden die Förderbanken auch in dieser Krise nicht als Lender of Last Resort auftreten, und auch der Kapitalmarkt steht für Unternehmen in echten Krisen praktisch nicht zur Verfügung. Unternehmen, die Kapitalmarktinstrumente bereits im Einsatz haben, werden diese lediglich im Abschwung als Segen empfinden. In einer echten finanziellen Restrukturierung sind sie eher ein Fluch.

Ein Hoffnungsträger als Ersatz von Bankfinanzierungen sind Debt-Fonds, die zahlreich auf dem deutschen Markt erschienen sind. Allerdings können nur wenige in Restrukturierungsfälle investieren, und sie erwarten sehr hohe Renditen. Wie sie sich tatsächlich verhalten werden, wenn es nicht um günstige Neu-Investments geht, sondern bestehende Portfoliounternehmen in Not geraten, lässt sich mangels Fallzahlen noch nicht einschätzen.