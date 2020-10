Frisches Geld: Online-Auktionen für CFOs

Das bereits 1904 gegründete Auktionshaus, das im Bereich der Haushaltsauflösungen angefangen hat, gehört inzwischen zur Unternehmensgruppe TB Auctions, die für ganz Europa Online-Auktionen veranstaltet. Dechow ist der Ansprechpartner für Industrie, Banken, Leasinggesellschaften und Insolvenzverwalter in Deutschland. Auch Private Equity-Unternehmen zählen zu den Kunden. Im vergangenen Jahr wurden in der Gruppe in mehr als 2.000 Versteigerungen Zuschläge in Höhe von 350 Millionen Euro erteilt. Die Auktionen kommen entweder freiwillig zustande oder in der Folge von Insolvenzen.