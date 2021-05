Fünf Knackpunkte beim Thema Green Finance

Mittlerweile kommt kaum noch ein Gespräch mit einer Bank oder einem Investor ohne den Begriff Nachhaltigkeit aus. Zwar mündet nicht gleich jede Finanzierungsverhandlung in einen Green Bond oder ESG-linked Loan, doch das Thema Green Finance treibt CFOs und Treasurer zunehmend um.



Das zeigte sich auch am großen Interesse an der Digitalkonferenz Green FINANCE. 365 Teilnehmer diskutierten einen Tag lang über die aktuellsten Trends, die besten Tipps zur Umsetzung und die großen Fragen zur Zukunft des Finanzmarkts. Dabei gab es fünf Themen, die sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung zogen und von Referenten und Teilnehmern immer wieder angesprochen wurden. FINANCE hat sie für Sie aufgelistet.