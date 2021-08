Green Finance: Ist der Preisvorteil gerechtfertigt?

Immer mehr Unternehmen entdecken nachhaltige Finanzierungsinstrumente für sich – auch am Bondmarkt greift der Trend um sich. Neben Green Bonds – also grünen Projektfinanzierungen – werden inzwischen auch ESG-linked Bonds in der Corporate-Welt beliebter. Bei diesen Anleihen ist die Zinsmarge an bestimmte Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Sebastian Zank von der Ratingagentur Scope erklärt, warum er das aktuelle Preisgefälle von nachhaltigen und „gewöhnlichen“ Anleihen kritisch sieht.



Herr Zank, Sie haben sich in einer aktuellen Analyse intensiv mit der Frage nach dem Pricing am Markt für ESG-Bonds – also sowohl Green wie auch ESG-linked Papiere – auseinandergesetzt. Sie sind dabei auf ein deutliches Greenium gestoßen: Einige Unternehmen geben an, mit nachhaltigen Finanzierungen rund 20 Basispunkte gegenüber herkömmlichen Transaktionen einzusparen. Sie sehen diesen Preisvorteil kritisch. Warum?

Der Preisvorteil für Green Finance ist nicht unmittelbar gerechtfertigt. Es gibt keinen Anlass dazu, Anleihen mit Nachhaltigkeitsetikett anders zu bepreisen als klassische Bonds. Sie werden aus Sicht einer Ratingagentur auch nicht anders geratet, da ihre Struktur mit herkömmlichen Anleihen identisch ist. Daher ergibt es aus Risikosicht wenig Sinn, dass diese Papiere weniger Rendite bringen.