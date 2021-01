Green Finance – Was war, was kommt

Das Thema Green Finance wurde im Krisenjahr 2020 nur kurzzeitig von der Agenda gedrängt. Im Frühjahr brach das Emissionsvolumen krisenbedingt zeitweise ein, nur um im Herbst wieder zur Hochform aufzulaufen. In Summe wird das Volumen 2020 weltweit trotz Corona in etwa auf dem Vorjahresniveau von rund 200 Milliarden Euro liegen. Und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht: Der Assetmanager NN Investmentpartners rechnet damit, dass es 2021 sogar 50 Prozent mehr sein werden – also insgesamt 300 Milliarden Euro.



Darüber hinaus haben 2020 vor allem Social Bonds eine Hochzeit erlebt. Besonders staatliche Akteure stellten soziale Verwendungszwecke bei ihren Emissionen in den Vordergrund, und sammelten Kapital für Projekte ein, die beispielsweise die heftigen Auswirkungen der Pandemie abfedern sollten.