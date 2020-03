Krypto-Revolution in der Unternehmensfinanzierung?

Utility Token haben im Unterschied zu nicht gedeckten Kryptowährungen grundsätzlich einen intrinsischen Wert, weil sie ein Leistungsversprechen beinhalten. Das Leistungsversprechen wird allerdings in der Regel zu einem so frühen Zeitpunkt der Unternehmens- und Produktentwicklung gegeben, dass der Wert nur sehr schwer einzuschätzen ist. Utility Tokens entsprechen damit in Bezug auf Investitionsrisiko und Investorenstruktur der klassischen Seed-Finanzierung.

Die Beschränkung auf Start-ups und Blockchain-nahe Branchen ist nicht zwingend. Grundsätzlich sind auch für etablierte Unternehmen Vorfinanzierungen riskanter Projekte denkbar, die dem Investor einen billigeren Zugriff auf das zu entwickelnde Produkt einräumen. Solche Vorfinanzierungsmodelle durch Kunden sind allerdings auch ohne Token möglich, werden aber kaum genutzt. Stand heute ist auch nicht erkennbar, warum die Verquickung von Entwicklungsrisiken mit Finanzierungen für Unternehmen auf breiter Front attraktiv sein sollte, zumal die Bilanzierung komplex ist.