Leoni: Finanzierungsrisiko Factoring?

Das Management von Leoni verbreitet in diesen Tagen viel Zuversicht: Sanierungsexperte Hans-Joachim Ziems, der Ende des Monats aus dem Vorstand des Nürnberger Autozulieferers ausscheidet, erklärte jüngst, die Weichen für die nachhaltige Stabilisierung der Geschäftsentwicklung seien gestellt. CEO Aldo Kamper sieht das Unternehmen auf einem „guten Weg der Gesundung“.



Die Gründe für den Optimismus: Im zweiten Halbjahr sprang die Nachfrage bei dem Bordnetzbetreiber wieder etwas an, das Sparprogramm Value 21 macht Fortschritte, und der Free Cashflow hat sich im Pandemiejahr gegenüber 2019 verbessert, wenngleich er immer noch negativ ist.