So helfen Investitionsschutzgarantien den CFOs

Die diplomatische Intervention beginnt bei der Klärung des Sachverhalts. Häufig sei gar nicht eindeutig, worum es etwa bei den Maßnahmen russischer Behörden überhaupt geht, erklärt PwC. „Wenn in zwei Monaten zehn Mal die Steuerfahndung die Büroräume in Russland durchsucht, sind die Ursache häufig nicht Steuerprobleme.“ Gerade in Osteuropa griffen staatliche Instanzen mittels Steuerbescheiden immer wieder auf Projekte zu – in einer Höhe, die bis zur Insolvenz führen könne, warnt PwC.



Beispiel Moskau 2012: Nach einem Führungswechsel in der Stadtpolitik drohte ein geplantes Bauprojekt zu scheitern. Nach Zahlungsverweigerungen der Stadt gegenüber deutschen Unternehmen und der Rücknahme von Genehmigungen schaltete sich das Krisenmanagement der Bundesregierung ein. Die Investitionsgarantie, in diesem Fall für Anteilsrechte, umschloss eine Höchsthaftung von rund 250 Millionen Euro. Schlussendlich verhandelte der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel direkt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, am Ende zahlte die Stadt Moskau.



Vermutlich würde Berlin in solchen großen Fällen auch ohne Vorliegen einer Investitionsschutzgarantie intervenieren. Inhaber einer solchen Garantie, die nur für Neuinvestitionen gilt, haben aber einen Rechtsanspruch auf Unterstützung, andere Unternehmen nicht.



Wichtig: „Investitionen innerhalb der EU stehen nicht im Fokus der Investitionsgarantien und werden nur in wenigen Ausnahmefällen abgesichert“, ergänzt Huber-Saffer.

gesine.wagner[at]finance-magazin.de