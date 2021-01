Start-up Personio knackt Milliarden-Bewertung

Personio bietet Personal-Software an, anders als SAP ist der Zielmarkt allerdings kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 2.000 Mitarbeitern. Vor allem die Coronavirus-Pandemie pushte das Geschäft: 2020 habe gezeigt, „welche entscheidende Rolle HR-Teams spielen – gerade auch deshalb, da so viele von uns auch künftig vermehrt von Zuhause aus arbeiten werden“, so Personio-Gründer Hanno Renner.

Neben dem Ausbau der Kernfunktionen des Produkts plant Personio für dieses Jahr die Expansion in weitere europäische Märkte wie Frankreich und Italien. Damit einhergehend wird eine Verdopplung der bisher 500 Mitarbeiter angestrebt. Nach eigenen Angaben hat das „SAP für Personaler“ inzwischen 3.000 Kunden in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das Ziel für 2020 hinsichtlich der Mitarbeiterzahl konnte allerdings nicht ganz eingehalten werden: Im FINANCE-Interview kündigte Renner eine Aufstockung auf 700 Mitarbeiter im Jahr 2020 an – Stand Januar 2021 arbeiten an den Standorten München, Madrid, London und Dublin 600 Mitarbeiter bei dem Start-up.