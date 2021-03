Die meisten Unternehmen erwarten ohnehin, dass nachhaltige Finanzierungen künftig zum Standard werden, konkret sind es 54 Prozent. LBBW-Firmenkundenchef Lochner ist ebenfalls überzeugt davon und rechnet außerdem damit, dass diese Entwicklung schnell gehen wird: „Wenn sich die Entwicklung im aktuellen Tempo fortsetzt und wir alle gemeinsam das Thema mit der notwendigen Dringlichkeit priorisieren, dann könnte es in den kommenden drei bis fünf Jahren so weit sein“, glaubt der Banker. Mit anderen Worten: Green Finance als Finanzierungsstandard ist keine pure Vision mehr.



Wichtige zusätzliche Treiber dafür seien zum einen der erhöhte Fokus der Bankenaufsicht auf das Thema und zum anderen die EU-Taxonomie, die für große, kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtend sein wird, glaubt Lochner.



Welche Auswirkungen die Regulierung konkret auf den Markt haben wird, wird sich bald zeigen. Klar ist schon jetzt, dass sich Sustainable Finance auch in einer schwierigen Phase am Finanzmarkt behauptet hat und sich in den kommenden Jahren noch weiter verbreiten wird.

