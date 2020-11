Supply Chain Finance: So positionieren sich Banken und Fintechs

ZF ist nicht das einzige Unternehmen, das gerade ein Supply-Chain-Finance-Programm ausrollt. Egal ob Autoindustrie, Handel oder Touristik: Viele Unternehmen müssen ihr Cash zusammenzuhalten und das Working Capital verbessern. Klassisches Factoring war im Frühjahr allerdings nur eingeschränkt möglich, da Kunden in vielen Branchen wegen des Lockdowns schlicht keine neuen Bestellungen aufgaben. So rückte die andere Seite der Lieferkette in den Fokus: die Verbindlichkeiten.



Repräsentative Marktzahlen gibt es wenige, die steigende Nachfrage lässt sich aber etwa in einer Umfrage der FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer ablesen. Der Erhebung zufolge nutzen derzeit 27 Prozent der befragten 125 Finanzverantwortlichen Supply Chain Finance (SCF). Allerdings geben 35 Prozent an, dass das Instrument künftig für sie interessant werden könnte, weitere 6 Prozent planen die Einführung bereits bis 2022.