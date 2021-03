Vonovia sammelt mit erstem Green Bond 600 Millionen ein

Die zusätzliche Liquidität aus dem Bond wollen die Bochumer in die Ertüchtigung ihres Bestands investieren. Dazu zählen energetische Sanierungen, aber auch die Erzeugung erneuerbarer Energie in den Wohnhäusern, beispielsweise mit Hilfe von Photovoltaikanlagen. Die Ankündigungen des Konzerns sind groß: „Um unser Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050 zu erreichen, werden wir auch in Zukunft umfangreich investieren", betont Helene von Roeder.



Der Green Bond ist schon das zweite neue Element, das von Roeder seit Jahresbeginn ihrem Finanzierungsbaukasten hinzugefügt hat: Anfang des Jahres hatte Vonovia erstmals eine vollständig digitale Namensschuldverschreibung emittiert – ein Novum am Finanzierungsmarkt. Dabei nutzte das Unternehmen erstmals die Blockchain-Technologie, um die Eigentumsforderungen zu übertragen. Für die Emission wurden damals sogenannte so genannte Security Tokens genutzt, die den Eigentumsübertrag der Forderung unter höchsten Sicherheitsstandards gewährleisten sollen.



Anders als der Green Bond hatte diese Transaktion aber eher experimentellen Charakter: Das Blockchain-Papier hatte ein Volumen von 20 Millionen Euro und läuft über drei Jahre und ist damit kein Vergleich zu dem jetzt begebenen Green Bond.



