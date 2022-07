Die SF 2022 beginnt – jetzt

Am 23. und 24. November findet in Stuttgart die 18. Structured FINANCE als volle Präsenzveranstaltung statt. „Sicher finanzieren in stürmischen Zeiten“ ist das Motto. Heute hat FINANCE das Rahmenprogramm und erste Highlights aus dem Roundtable-Programm veröffentlicht.

CFOs sprechen über stürmische Zeiten

Eine Neuerung: Zum ersten Mal wird es vor Ort in Stuttgart drei Podiumsdiskussionen geben. Den Auftakt macht traditionell die Diskussionsrunde mit CFOs, in der es diesmal darum gehen wird, worauf es bei der Finanzierung in stürmischen Zeiten wirklich ankommt. Diskutieren werden unter anderem die Finanzchefs Jochen Goetz (Daimler Truck), Roland Mauss (Oryx Stainless), Thomas Löhr (Georgsmarienhütte) und Louise Öfverström (Rolls-Royce Power Systems). Ihre vier Unternehmen sind allesamt der traditionellen Industrie zuzuordnen, gestörte Lieferketten und explodierende Energiepreise machen ihnen allen zu schaffen. Sie werden berichten, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen und welche Best Practises sich inzwischen ergeben haben.

Gipfel der Firmenkundenbanker bei der SF 2022

Direkt im Anschluss kommt es zum „Gipfel der Firmenkundenbanker“. Die Banken profitieren zwar einerseits von den deutlich steigenden Zinsen, andererseits nehmen die Risiken in ihren Kreditbüchern zu, und das Kapitalmarktgeschäft läuft deutlich schwächer als in den beiden zurückliegenden Jahren. Was bedeutet das für die Kreditvergabe im Firmenkundengeschäft? Und wie verändern die Energiekrise und die verschärften Klimaziele die Vergabe von Finanzierungen? Es diskutieren Robert Schindler (Commerzbank), Stephan Ortolf (DZ Bank), Karl Manfred Lochner (LBBW), Kai Ostermann (Deutsche Leasing) und Jan-Peter Müller (BayernLB).

Zum Auftakt des zweiten Tages geht es auf dem Podium um die Transformation der Finanzabteilung in Richtung digitale Tools. Viele Unternehmen sind dort noch lange nicht State of the Art und haben teils sogar die Abkehr von Excel noch nicht vollumfänglich hinter sich gebracht. Welche Hürden sie auf diesem Weg überwinden mussten, berichten – flankiert von Digitalisierungsexperten aus Beratungshäusern – die CFOs Matthias Heiden (Software AG) und Peter Rüth (Amprion).

Horst Teltschik im On-Stage-Interview

Als Abschluss der SF gibt es wieder ein On-Stage-Interview. Das drängendste Makro-Thema hat Russlands Präsident Wladimir Putin am 24. Februar mit dem Einmarsch in die Ukraine vorgegeben. Welche Folgen haben der Ukraine-Krieg und die Rückkehr zu der alten Blockkonfrontation für die Sicherheitsarchitektur in Europa? Wie groß ist die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts über die Ukraine hinaus? Und ließe sich Russland durch eine massive Aufrüstung der Nato überhaupt dauerhaft in seiner aggressiven Außenpolitik einhegen?

Diese Sicherheitsfragen wirken sich schon jetzt massiv auf die deutschen Unternehmen aus, beispielsweise durch den De-facto-Abbruch der Handelsbeziehungen mit Russland und die Kappung der Gaslieferungen durch Gazprom. Interviewpartner sind der Doyen der deutschen Sicherheitspolitik Horst Teltschik und die frühere Nato-Chefstrategin Stefanie Bapst.

Public Viewing Deutschland gegen Japan

Insgesamt dürfte es in diesem Jahr bei der SF wieder jeweils über 110 Roundtables und Stände in der Ausstellung geben. Zum WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan am ersten Tag der SF gibt es ein Public Viewing, abends dann den Galaabend mit der Ehrung des CFO des Jahres und des Treasury des Jahres.

Zur Anmeldung für die SF geht es hier, bis zum 15. Juli gilt noch ein Frühbucherrabatt. Zudem sind aktuell in der Nähe der Stuttgarter Messe auch noch Zimmer aus den SF-Hotelkontingenten frei. Das gesamte SF-Programm ist hier zum Download verfügbar.

michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de