Refinanzierungen über Bonds werden teurer

Der Anleihemarkt ist in Aufruhr: Im Juni gab es eine regelrechte Verkaufswelle von Anleihen. Sie wurde angetrieben durch Inflationssorgen in Kombination mit drohenden Zinserhöhungen der EZB. Die Verkaufswelle am Bondmarkt drückt sich massiv auf die Finanzierungskonditionen von Unternehmen aus.

Schon jetzt steigen die Zinsen, die europäische Unternehmen für Anleihen berappen müssen, wie sich exemplarisch am Chemiekonzern BASF zeigen lässt. Das Unternehmen emittierte im Mai 2020 einen Green Bond über 1 Milliarde Euro, der mit 0,25 Prozent verzinst ist. Im März 2022 musste der Industriekonzern für eine grüne Anleihe in gleicher Höhe 1,5 Prozent Zinsen zahlen. Auch wenn sich die Laufzeiten beider Bonds um zwei Jahre unterschieden, zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend.

Ein weiteres Beispiel ist der Frequent Issuer E.on. Im August 2019 konnte das Unternehmen noch eine dreijährige Anleihe mit negativen Zinsen platzieren. Im Januar 2020 zahlte der Energiekonzern für einen Corporate Bond in Höhe von 500 Millionen Euro 0 Prozent Zinsen. Zwei Jahre später – im Januar 2022 – lagen die Zinsen für eine Anleihe mit ähnlicher Laufzeit und gleichem Volumen schon bei 0,125 Prozent.

Anleihen werden teurer

Der gleiche Trend zeigt sich am Sekundärmarkt. Im Jahr 2021 bewegten sich die Zinsen von Corporate Bonds im Investmentgrade-Bereich auf einem rekordverdächtig niedrigen Niveau. Im Sekundärmarkt lagen die Zinsen meistens unter 0,5 Prozent, teilweise sogar unter 0,2 Prozent.

Nachdem die Bund- und Swap-Renditen gestiegen sind, zahlen Unternehmen einem LBBW-Report zufolge im Investmentgrade mittlerweile Zinsen über der Marke von 3 Prozent. Bei den High Yield Bonds liegen die Kupons der europäischen Unternehmen sogar schon bei rund 7 Prozent.

Ab 2023 deutlich mehr Refinanzierungen

Brisant ist der Zinsanstieg vor allem deshalb, weil die Bondfälligkeiten in den nächsten Jahren höher liegen werden als in der jüngeren Vergangenheit. 2021 waren europäische Unternehmensanleihen in Höhe von rund 250 Milliarden Euro fällig. Im Jahr 2022 liegt dieser Wert bei rund 275 Milliarden Euro. In den Jahr 2023 bis 2026 müssen jedes Jahr dann schon über 300 Milliarden Euro refinanziert werden – eine Folge des Bondbooms der vergangenen drei Jahre.

Und CFOs steht ein Paradigmenwechsel bevor, der manchen von ihnen neu sein wird. Für mehr als eine Dekade profitierten die Unternehmen bei fast jeder anstehenden Refinanzierung von einer günstiger werdenden Finanzierung. Dies ändert sich nun: „Aufgrund der überwiegend langfristigen Refinanzierung dürfte hieraus noch kein Problem in der Breite erwachsen, bei angeschlagenen Unternehmen könnte dies allerdings zum Problemfaktor werden“, warnen die Bondanalysten der LBBW.

Nahezu sicher ist jetzt schon, dass von einem Anstieg der Ausfallraten von High Yield Bonds ausgegangen werden muss. Nach einer Hochrechnung der Deutschen Bank könnten die Default-Raten bis zum Ende des Jahres 2023 auf 3,8 Prozent steigen. Sollte es noch schlimmer kommen, könnten die hohen Preise am Bondmarkt für eine lange Zeit zementiert werden.

eva.brendel[at]finance-magazin.de