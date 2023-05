Finanzierungen: Benteler, Wiener Stadtwerke, Palfinger

Wiener Stadtwerke sichern sich Kredit

Die Wiener Stadtwerke Gruppe hat einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 1,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Es ist das Debüt der Österreicher am internationalen syndizierten Kreditmarkt. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Insgesamt waren bei der Finanzierung acht österreichische und internationale Kreditgeber beteiligt. Die Transaktion wurde von Unicredit Austria als Sole Coordinator, Dokumentationsagent, Bookrunner und Mandated Lead Arranger sowie von ING als Facility Agent geführt. Erste Group Bank, Raiffeisenbank International und Commerzbank fungierten als Bookrunner und Mandated Lead Arranger. Das Bankenkonsortium wurde von Linklaters und Schönherr beraten.

Erst kürzlich hatte die Stadt Wien der Stadtwerke-Tochter Wien Energie einen Schutzschirm in Form eines Kredits gewährt. Dieser hat ein Volumen 2 Milliarden Euro und läuft bis April 2025. Der neue Schutzschirm-Kredit löst eine Kreditlinie ab, die im Zuge der Energiekrise im September 2022 bewilligt wurde.

Palfinger begibt ESG-linked Schuldschein

Palfinger zapft den Green-Finance-Markt an: Der Maschinenbauer hat ESG-linked Schuldscheine mit einem Volumen von 150 Millionen Euro begeben. Die Transaktion besteht aus fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Es beteiligten sich rund 40 Investoren aus dem In- und Ausland, teilte das Unternehmen mit. Zudem sei der Schuldschein überzeichnet gewesen. Palfinger koppelt die Schuldscheine an zwei Nachhaltigkeits-KPIs: an die produktionsbezogenen CO2-Emmissionen und die Unfallrate. Ob die Ziele erreicht werden, prüft das Unternehmen einmal pro Jahr.

Arrangiert wurde die Transaktion von der Erste Group Bank und der LBBW, unter Einbindung der digitalen Schuldscheinplattform Debtvision. Palfinger refinanziert mit dem Schuldschein ein auslaufendes Darlehen und will zudem Investitionen finanzieren. Die Kanzlei Simmons & Simmons hat das Unternehmen beraten.

Weitere Finanzierungsmeldungen

Die Semperit Holding hat einen Sustainability-linked Loan abgeschlossen. Insgesamt hat der Loan ein Volumen von 250 Millionen Euro. Die Unicredit Bank Austria agierte als Coordinator, Bookrunner und Mandated Lead Arranger, die Unicredit Bank war Agent und ESG Coordinator – beide führten das Bankenkonsortium an. Zudem waren Deutsche Bank, Erste Group Bank, Oberbank, Raiffeisen Bank International und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich beteiligt. Die Finanzierung dient unter anderem dem Erwerb der Rico Group durch Semperit sowie allgemeinen Unternehmenszwecken. CMS hat das Bankenkonsortium bei der Finanzierung beraten.

Der Münchener Konzern Baywa hat eine Anleihe mit unendlicher Laufzeit begeben. Diese hat ein Volumen von 60 Millionen Euro bei einem Kupon von 7,75 Prozent. Erster Call-Termin der Anleihe ist in fünf Jahren. Angepeilt wurde ein Volumen von 100 Millionen Euro. Sole Arranger der Transaktion ist M.M. Warburg.

Baloise Asset Management plant eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen bis zu 200 Millionen Schweizer Franken. Mit dem Erlös sollen Fremdkapital zurückgeführt und neue Immobilienportfolios erworben werden. Die Konditionen der Kapitalerhöhung werden im Juli veröffentlicht, teilte das Unternehmen mit.

Die Orascom Development Holding hat eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 135 Millionen Schweizer Franken durchgeführt. Insgesamt wurden rund 19 Millionen neue Aktien zu einem Nennwert von je 5 Schweizer Franken ausgegeben. Die Transaktion bestand aus einem Angebot von Bezugsrechten und einer Backstop-Verpflichtung des Mehrheitsaktionärs für Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden. Der Erlös aus der Emission wird für die Finanzierung laufender Entwicklungsprojekte in Oman, Montenegro und Großbritannien sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Swiss Finance & Property war Sole Lead Manager und die Helvetische Bank fungierte als Abwicklungsstelle. Die Finanzierungspartner wurden von Niederer Kraft Frey beraten.

Der Finanzdienstleister Laiqon plant, Wandelanleihen mit einem Volumen bis zu 20 Millionen Euro auszugeben. Diese sollen eine Laufzeit von fünf Jahren bei einem Kupon von 7,5 Prozent und einem Wandlungspreis von 10,5 Euro haben.

Rating-Meldungen

Moody’s stuft das Rating von Dufry auf „Ba3“ hoch.

S&P hat das Rating der Deutsche Börse, das bei „AA“ liegt, nach dem milliardenschweren Kaufgebot für Simcorp auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt.