Finanzierungen: Heidelberg Materials, EnBW, Ionos

Heidelberg Materials mit nachhaltigem Bond

Heidelberg Materials startet mit zwei nachhaltigen Finanzierungen in das neue Jahr. Zum einen hat das Unternehmen, das zuvor unter dem Namen HeidelbergCement firmierte, einen Sustainability-linked Bond begeben. Zum anderen setzten die Heidelberger ein nachhaltiges Commercial-Paper-Programm auf.

Der Bond hat insgesamt ein Volumen von 750 Millionen Euro, läuft bis 2032 und ist mit 3,75 Prozent verzinst. Die Verzinsung der Anleihe ist an zwei KPIs – jeweils für die Jahre 2026 und 2030 – geknüpft. Gegenüber dem Basisjahr 2020 will Heidelberg Materials die Emissionen bis Ende 2026 auf 500 Kilogramm CO₂ pro Tonne zementartigem Material senken, bis 2030 soll das Unternehmen höchstens 400 Kilogramm CO₂ pro Tonne ausstoßen. Werden die KPIs nicht erreicht, erfolgt ein Koupon-Step-Up. Joint Bookrunners der Emission sind BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, ING, SEB und Standard Chartered Bank.

Zusätzlich hat Heidelberg Materials zusammen mit der ING ein nachhaltiges Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Milliarden Euro aufgesetzt. Dies hat einen besonderen Kniff: Wenn die KPIs für die Jahr 2026 und 2030 nicht erreicht werden, spendet das Unternehmen den Koupon-Step-Up in Höhe von 7,5 Basispunkten an die Organisation Bridlife. Damit dieses Geld auch ankommt, haben Heidelberg Materials und die ING einen Sustainability Target Agent aufgesetzt. Dieser prüft, ob das Unternehmen die KPIs für die Jahre 2026 und 2030 erreicht hat und falls nicht, ob die Zahlung an die Organisation getätigt wurde.