Finanzierungen: Schott Pharma, Ionos, Gropyus

Schott Pharma denkt über IPO in diesem Jahr nach

Der Glashersteller Schott könnte seine Pharmasparte in diesem Jahr an die Börse bringen. Schon im vergangenen Jahr war ein IPO von Schott Pharma im Gespräch. Nun deutete Schott-CEO Andreas Reisse gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“ an, dass der Vorstand mit den Beratern im Frühjahr über den möglichen IPO von Schott Pharma entscheiden werde.

Zudem sagte Reisse, dass Schott künftig mindestens 70 Prozent an ihrer Tochter behalten wolle. Mehr über den Carve-Out und den möglichen IPO erfahren Sie im ausführlichen FINANCE-Interview mit der neuen Schott Pharma-CFO Almuth Steinkühler.