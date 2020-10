Alibaba und Advent tun sich bei Dufry zusammen

Prominente Hilfe für Dufry: Wie der Duty-Free-Shop-Betreiber mitteilte, gründet er ein Joint-Venture mit dem chinesischen Internetriesen Alibaba. In das Gemeinschaftsunternehmen, das die Schweizer operativ und entlang der Supply Chain unterstützen, bringen sie ihr China-Geschäft ein. Dort betreibt Dufry Shops an den Flughäfen in Shanghai und Chengdu sowie in Hongkong und Macau. Die Schweizer verfügen nach eigenen Angaben über ein Netzwerk von über 1.000 Zulieferern und Marken, auf das dann auch Alibaba Zugriff haben soll.



Im Gegenzug will Dufry von Alibabas Netzwerk in China sowie der Digitalkompetenz des Konzerns profitieren. Mit 51 Prozent werden die Chinesen an dem Joint-Venture künftig die Mehrheit halten, auf Dufry entfallen demnach 49 Prozent der Anteile.