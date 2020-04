Corona: Wo CFOs jetzt noch Geld herbekommen

Erstes Ergebnis: Die Volatilität am Kapitalmarkt ist extrem. Biasi spricht von „Levels, die nicht einmal in der Finanzkrise erreicht wurden“. Außerdem haben am Anleihemarkt sämtliche Sektoren eine erhebliche Auswirkung der Credit Spreads erlebt, besonders Unternehmen aus den Bereichen Travel und Leisure sowie Zulieferer. Geringer seien die Auswirkungen bei Retail, Technologie und Chemie.



„Interessant ist, dass wir gleichzeitig signifikante Verwerfungen auf der Laufzeitkurve sehen. Kürzere Laufzeiten sind stärker betroffen. Ein Grund dafür sind die nicht unerheblichen Abflüsse in den Geldmarktfonds, die traditionell häufiger bei kürzeren Laufzeiten die Käufer sind“, erklärt Biasi, der zu einem prägnanten Schluss kommt: „Die Investment-Grade-Aufschläge sind nun da, wo vor dem Coronavirus in etwa High-Yield-Aufschläge waren.“ Das Preisniveau habe sich „massiv verändert“.