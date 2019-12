Das sind die Auf- und Absteiger der Dax-Familie 2019

Der MDax, der Nebenwerte-Index der 60 größten Midcap-Unternehmen Deutschlands, war im Vergleich zum Leitindex deutlich mehr in Bewegung. Zuletzt sorgten hier Teamviewer und Varta für Aufsehen, die seit Dezember sowohl im MDax als auch im TecDAX gelistet werden. Der Softwarehersteller Teamviewer war Ende September an die Börse gegangen und ist mit einem Emissionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro der größte Börsengang des Jahres in Europa.



Der Batteriehersteller Varta, der unter anderem Batterien für die kabellosen Kopfhörer von Apple und Amazon liefert, hat seit Januar den Wert seiner Aktie von 25,50 Euro auf knapp 120 Euro gesteigert und sich damit nahezu verfünffacht. Anleger setzen darauf, dass das Unternehmen auch von dem zunehmenden Ausbau der Elektromobilität profitieren wird. Varta war im Herbst 2017 an die Börse gegangen.



Weitere Unternehmen, die aus dem SDax in die zweite Börsenliga aufgestiegen sind, sind der Bremsenhersteller Knorr Bremse, der erst seit Oktober 2018 an der Börse ist, sowie der schwäbische Chiphersteller Dialog Semiconductor. Auch konnten der Cloudspezialist Cancom, der Finanzdienstleister Grenke, der Live-Entertainment Organisator Eventim, das Softwareunternehmen CompuGroup sowie der Hersteller von Industrieküchengeräten Rational ihren Börsenwert deutlich steigern und aus dem SDax in den MDax aufsteigen.