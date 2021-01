Delivery Hero besorgt sich über eine Milliarde am Kapitalmarkt

Frisches Geld für Delivery Hero: Der Essensbringdienst hat in der Nacht zum Donnerstag über eine Kapitalerhöhung rund 1,2 Milliarden Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Insgesamt wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens über 9,4 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 132 Euro an institutionelle Anleger verteilt, teilte der Dax-Konzern mit. Damit erhöht die Gesellschaft ihr Grundkapital um rund 5 Prozent auf knapp 209 Millionen Euro.