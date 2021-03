Der Anfang vom Ende der Nullzinswelt?

Für mehr als ein Jahrzehnt war sie kaum ein Thema mehr, seit Jahresbeginn meldet sie sich in Deutschland zurück: die Inflation. Nach der Berechnungsweise des harmonisierten Verbraucherpreis-Index kam Deutschland im Januar 2021 auf eine Inflationsrate von 1,6 Prozent – ein deutlicher Anstieg gegenüber minus 0,7 Prozent im Monat davor. Damit belegt Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden den Spitzenplatz in der Inflationstabelle der Euro-Länder.

Und das ist erst der Anfang: In diesem Jahr könnten die Preise in Deutschland wieder so stark steigen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Bundesbankpräsident Jens Weidmann rechnet damit, dass die Inflationsrate in Deutschland zum Jahresende hin auf über 3 Prozent steigen könnte. Wenig verwunderlich, dass im Zuge dessen auch die Renditen im Euroraum deutlich gestiegen sind, im Februar ist der 10-Jahres-Euro-Swapsatz erstmals seit März 2020 wieder in positives Terrain zurückgekehrt.