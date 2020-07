Deutsche Börse will Wirecard aus dem Dax drängen

Nach Bankausbildung und BWL-Studium startet Olaf Klinger 1993 seine Karriere als Financial Analyst im Treasury Department bei Mannesmann in Düsseldorf. Nach einer Station in der Abteilung für Export Finance übernimmt er 1996 den Posten des Treasurers bei der Mannesmann Corporation in New York.



2002 geht Klinger zum Darmstädter Pharmakonzern Merck und übernimmt dort in den folgenden zwölf Jahren verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Controlling, Accounting, Corporate Finance, Treasury und Investor Relations. Unter anderem arbeitet Klinger für mehrere Jahre als CFO von Merck Serono in der Schweiz. Für Merck leitet er auch den Aufbau der globalen Finanzorganisation.



Im Januar 2015 wechselt Klinger als CFO zum privaten Klinikbetreiber Ameos nach Zürich und verantwortet dort die Bereiche Finanzen, IT und Innenrevision.



Ein Jahr später übernimmt er die Position als Finanzvorstand bei dem Aromenproduzenten Symrise mit Sitz im niedersächsischen Holzminden.