Blue Elephant Energy will noch vor der Sommerpause den Gang aufs Parkett wagen. Der vermutliche Termin wird in der ersten Julihälfte liegen. Der Betreiber von Wind- und Solarparks will im Wege einer Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von 150 Millionen Euro platzieren. Die bestehenden Aktionäre geben nur einen sehr kleinen Anteil ihrer Beteiligung ab, indem sie für eine mögliche Mehrzuteilungsoption Aktien in Höhe von bis zu 15 Prozent des Emissionsvolumens zur Verfügung stellen. Berenberg führt das Bankenkonsortium des IPOs an, auch die Commerzbank zählt dazu.