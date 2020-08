EU lenkt bei Libor-Umstellung ein

Mit einer Überarbeitung der Benchmark-Reform will die EU-Kommission ein Chaos bei der Libor-Umstellung vermeiden. Die Brüsseler Behörde hat vorgeschlagen, dass bestehende Verträge, die auf die Libor-Zinssätze referenzieren, ab Anfang 2022 auf einen Ersatz-Zinssatz abstellen sollen. Das würde bedeuten, dass Banken und Unternehmen Verträge, die über Ende 2021 hinaus laufen, nicht anpassen müssen – was angesichts der schieren Menge an Libor-Bezügen in Finanzierungs- und Derivategeschäften eine enorme Entlastung wäre.