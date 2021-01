PE-Investor Silver Lake sahnt bei Qualtrics ab

Qualtrics hat Details zum geplanten Listing an der New Yorker Börse Nasdaq veröffentlicht. Wie dem Börsenprospekt der SAP-Tochter zu entnehmen ist, wollen die US-Amerikaner den IPO noch in diesem Quartal vollziehen: Ende Januar, spätestens aber Anfang Februar 2021 will Qualtrics an die Börse gehen.



Zugleich legte das Unternehmen auch die Preisspanne für den Börsengang fest: Sie reicht von 22 bis 26 US-Dollar und liegt damit über dem ursprünglich angestrebten Platzierungspreis. Im Dezember hatten die US-Amerikaner noch angekündigt, die Aktien zu einem Preis zwischen 20 und 24 Dollar ausgeben zu wollen.



Insgesamt will Qualtrics im Zuge des IPO gut 49 Millionen Aktien auf den Markt bringen. Erreicht das Unternehmen das obere Ende der Preisspanne, also 26 Dollar, könnten sich die IPO-Erlöse somit auf bis zu 1,3 Milliarden Dollar belaufen. Im besten Falle würde der Anbieter von Vertriebs- und Marktforschungssoftware mit 13,3 Milliarden Dollar bewertet werden – und damit deutlich über den 8 Milliarden Dollar, für die SAP Qualtrics vor zwei Jahren übernommen hatte.