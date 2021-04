PE-Investoren stürmen die Börse

Die gute Stimmung an der Börse will auch der skandinavische Finanzinvestor EQT nutzen und die Softwareschmiede Suse aufs Frankfurter Börsenparkett bringen. Am Montag hatte auch dieses Unternehmen gemeldet, dass die Notierung noch in diesem Quartal erfolgen soll. Geplant ist die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 420 Millionen Euro – damit will Suse Schulden senken. Zudem will EQT Anteile abgeben. Damit läutet der Investor den Exit ungewöhnlich schnell ein, auch wenn EQT nach dem IPO zunächst noch wichtigster Anteilseigner bei Suse bleiben will.



EQT hatte die Suse-Übernahme erst im März 2019 abgeschlossen und damals rund 2,5 Milliarden bezahlt. Inzwischen ist der Wert des Unternehmens offenbar auf 8 bis 9 Milliarden Euro angewachsen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob EQT diese Summe auch tatsächlich durchsetzen kann. Gelänge dies, wäre es für EQT ein Coup, nicht nur wegen des Vergleichs zwischen Einstiegs- und Ausstiegspreis, sondern auch wegen des Bewertungs-Multiples: Suse hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von lediglich 416 Millionen Euro erzielt – ein Plus von rund 16 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Es steht also ein Umsatz-Multiple von 20x im Raum.



