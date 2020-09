Was hat sich seitdem geändert? Rocket Internet begründet die Rückzugspläne vor allem mit längerfristigen Trends: Das Unternehmen benötige den öffentlichen Kapitalmarkt als Finanzierungsmöglichkeit nicht mehr, da inzwischen (Wachstums-)Kapital auch außerhalb des Kapitalmarkts verfügbar sei – im Gegensatz zu 2014, als Rocket Internet an die Börse ging.

Das Management möchte mit dem Delisting zudem unabhängiger von den Stimmungen am Kapitalmarkt werden, um so einen längerfristigen Ansatz verfolgen zu können. Und last but not least würden durch die geringere Komplexität und weniger Rechtsvorschriften die Kosten sinken. Rocket Internet ist „für die Zukunft als nicht börsennotiertes Unternehmen besser positioniert“, so das Fazit.