Siemens Healthineers bringt zweite Kapitalerhöhung durch

Schon damals kündigte Healthineers an, dass eine zweite Transaktion geplant ist, die der Konzern nun hinter sich gebracht hat. „Mit der durchgeführten zweiten Kapitalerhöhung ist die eigenkapitalbasierte Komponente der Varian-Finanzierung abgeschlossen“, heißt es in der Mitteilung. Healthineers will auch nach Abschluss des Erwerbs, der für die erste Jahreshälfte geplant ist, eine „sehr solide Bilanzstruktur und Nettoverschuldung aufweisen“, sagte CFO Schmitz.