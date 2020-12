Angesichts der Coronavirus-Krise haben in Deutschland in diesem Jahr nur wenige Unternehmen den Gang aufs Börsenparkett gewagt. Im streng regulierten Prime Standard wurden lediglich fünf Börsengänge durchgeführt, heißt es in einer Studie der Hamburger Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult.



Das waren zwar immer noch zwei mehr als im bereits mauen Vorjahr. Allerdings sank das Emissionsvolumen laut Kirchhoff-Studie im Vergleich zu 2019 um fast 75 Prozent auf 900 Millionen Euro. Das ist der tiefste Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009. Damals lag das IPO-Volumen lediglich bei 100 Millionen Euro.



„2020 war ein unberechenbares Jahr für Börsengänge“, fasste der namensgebende Agentur-Gründer Klaus Rainer Kirchhoff zusammen. Neben der Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hätten auch Unsicherheiten aufgrund der US-Wahl für eine hohe Volatilität an den Märkten gesorgt. So hätten viele Unternehmen ihre Börsengänge verschoben oder ganz abgesagt.