Wilder Zock um Wirecard-Aktien

Im Zuge des Wirecard-Skandals stürzten die Aktien des bayerischen Zahlungsdienstleisters ins Bodenlose ab. Feiern sie im neuen Jahr etwa ein mysteriöses Comeback? Nachdem die Kurse Ende 2020 noch zwischen 30 und 40 Euro-Cents pendelten, legte die Wirecard-Aktie am Dienstag zwischenzeitlich um 480 Prozent gegenüber dem niedrigsten Stand am Montag zu. Am Mittwoch kosteten die Titel 1,20 Euro, was immer noch einem Plus von 300 Prozent entspricht.



Fundierte Gründe für diese so plötzliche wie wundersame Wertsteigerung sind nicht aufzutreiben. Marktbeobachter sprechen von „reinstem Casino“ und raten, die Finger von Wirecard zu lassen, dessen Aktie zum Spielball von Spekulanten geworden sei. Fakt ist: Der Finanzdienstleister gilt als einer der größten Betrugsskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Derzeit wird das insolvente Unternehmen abgewickelt und Tochterunternehmen soweit möglich verkauft. In Berlin versucht der parlamentarische Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, den Fall Wirecard zu rekonstruieren und offene Fragen zu klären.