Will Lilium über Spac-Vehikel an die Börse?

Schlag auf Schlag geht es in dieser Woche auf dem Markt für Urban Air Mobility (UAM) zu. Offenbar will das deutsche Flugtaxi-Start-up Lilium der Konkurrenz zuvor kommen und baldmöglichst den Sprung an die Börse schaffen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die Spekulation folgt kurz auf die Mitteilung des Wettbewerbers Volocopter aus Karlsruhe, der bei einer neuerlichen Finanzierungsrunde (Series D) in dieser Woche 200 Millionen Euro eingesammelt hat und in den nächsten Jahren bereits die ersten Flugtaxirouten in Asien in Betrieb nehmen will.