Windeln.de wird gehyped wie Gamestop

Damals waren Hedgefonds bei Gamestop in eine Short-Position gegangen, hatten also auf fallende Kurse gewettet. Kleinanleger hatten sich daraufhin verbündet, um den Kurs in die Höhe zu treiben und den Investoren zu schaden. Verabredet hatten sich diese Hobby-Anleger ebenfalls in einem Forum auf der Plattform „Reddit“, auch deutsche Anleger zockten mit. Die Aktie schoss daraufhin künstlich in die Höhe, von rund 30 auf bis zu 300 Euro. Und auch heute ist das Papier noch rund 270 Euro wert.



Dass bei Windeln.de derzeit Hedgefonds engagiert sind, wie manche in den Reddit-Foren behaupten, ist freilich höchst unwahrscheinlich. Leerverkaufspositionen müssen im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Dort findet sich aber keine Anzeige. Zudem ist der Handel in dem Pennystock bis vor wenigen Tagen derart dünn gewesen, dass sich größere Institutionelle dort gar nicht engagieren könnten, weder long noch short. Doch die Kleinanleger haben noch weitere Argumente, die angeblich für ein Investment sprechen, schreibt etwa der „Spiegel“: Windeln.de solle von dem Abrücken der Ein-Kind-Politik in China profitieren.