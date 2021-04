Finanzierungen: 50Hertz, Compleo, Eintracht Frankfurt

Eurogrid, die Muttergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, hat eine neue Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Der Zinssatz des Bonds beträgt 0,741 Prozent, die Laufzeit liegt bei zwölf Jahren. Wie das Unternehmen mitteilt, kommt der Großteil der Investoren aus Deutschland, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Eigenen Angaben zufolge war die Emission dreieinhalbfach überzeichnet.



Die neue Liquidität will der Übertragungsnetzbetreiber für den für die Energiewende notwendigen weiteren Stromnetzausbau verwenden. 50Hertz plant in den kommenden fünf Jahren Investitionen in die Netzinfrastruktur von rund 4,7 Milliarden Euro, teilt das Unternehmen weiter mit. BNP Paribas, Commerzbank, ING und Natwest Markets begleiteten die Transaktion.