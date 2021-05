Finanzierungen: About You, Schalke 04, SMT Scharf

Der Online-Modehändler About You bereitet einen Börsengang in Frankfurt noch im zweiten Quartal vor. So ist einerseits eine Privatplatzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung geplant, mit der die Hamburger einen Bruttoerlös von mindestens 600 Millionen Euro einnehmen wollen. Zudem wollen bestehende Gesellschafter Anteile abgeben. Größter Aktionär von About You ist das Familienunternehmen Otto, das 45 Prozent des Kapitals und 53 Prozent der Stimmreche hält.



Insgesamt könnte der IPO bis zu 1 Milliarde Euro schwer werden. Die Bewertung des Online-Modeportals wurde zuletzt in Branchenkreisen auf rund 4 Milliarden Euro geschätzt, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang will About You die internationale Expansion, den Ausbau des Software-as-a-Service-Geschäfts sowie der technischen Infrastruktur weiter vorantreiben.