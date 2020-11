Finanzierungen: Adidas, Lufthansa, Traton

Adidas hat einen unter Beteiligung der KfW gewährten Konsortialkredit in Höhe von 500 Millionen Euro zurückgezahlt. Der Kredit, den die Herzogenauracher zur Überbrückung der Coronavirus-Krise aufgenommen hatten, sei bereits im Oktober inklusive Zinsen getilgt worden, teilte Adidas vergangene Woche mit. Ein Bankenkonsortium hatte dem Sportartikelhersteller gemeinsam mit der KfW im April einen Kreditrahmen über insgesamt 3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Folgen der Coronakrise abzufangen. 500 Millionen Euro waren in Anspruch genommen worden.



Gleichzeitig mit der Ablösung der KfW-Fazilität hat Adidas zudem einen neuen Konsortialkredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro mit mehreren seiner Partnerbanken abgeschlossen. Der Kredit soll bis 2025 laufen. Die Deutsche Bank und HSBC fungieren bei der Transaktion als Joint Coordinators sowie zusammen mit der Bank of America, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, DZ Bank, JP Morgan, Mizuho, Standard Chartered und der Unicredit als Bookrunner und Mandated Lead Arranger. Freshfield hat Adidas bei der Transaktion rechtlich beraten.