Finanzierungen: Adidas, Siemens Energy, Tui

Die Gewerbeimmobilienfirma Epic Suisse hat ihren geplanten Börsengang an der Schweizer Börse Six verschoben. Aufgrund der aktuell schlechten Marktbedingungen hat das Unternehmen gemeinsam mit der UBS als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner beschlossen, den IPO vorerst aufs Eis zu legen, heißt es in einer Mitteilung von vergangenem Dienstag. Das Marktumfeld und die Möglichkeiten für einen künftigen Börsengang will Epic dennoch weiter beobachten. Der Börsengang sollte ursprünglich vergangenen Donnerstag erfolgen. Epic Suisse wollte mit der Transaktion einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 200 Millionen Schweizer Franken (rund 186 Millionen Euro) einsammeln.



Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat im September eine neue Anleihe über 1,5 Milliarden Euro emittiert. Der Bond ist in zwei Tranchen über je 750 Millionen Euro unterteilt. Die erste Tranche hat eine Laufzeit bis 2025 und wird mit 3 Prozent verzinst. Die zweite bis 2028 laufende Tranche hat einen Zinskupon von 3,75 Prozent. Die Anleihe ist die erste aus einem neu aufgelegten 7,5 Milliarden Euro schweren Anleiheprogramm von ZF. Das begleitende Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank wurde rechtlich von der Kanzlei Clifford Chance (Federführung: Sebastian Maerker) beraten.



Der Industriedienstleister Kaefer Isoliertechnik hat eine Kreditfazilität in Höhe von 45 Millionen Euro abgeschlossen. Diese wird von der KfW im Rahmen eines ihrer Coronavirus-Hilfsprogramme gemeinsam mit den bestehenden Konsortialbanken bereitgestellt, wie Kaefer mitteilt. Der Kredit hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Herter & Co. begleitete Kaefer bei der Transaktion als Sole Debt Advisor.