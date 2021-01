Finanzierungen: Bayer, Delivery Hero, Tui

Bayer hat am vergangenen Donnerstag Anleihen in Höhe von 4 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Wie die Leverkusener mitteilten, besteht die Emission aus vier Tranchen mit Volumina zwischen 0,8 und 1,2 Milliarden Euro mit Laufzeiten von vier, acht, zehneinhalb und 15 Jahren. Die Zinskupons der Tranchen betragen 0,05 Prozent, 0,375 Prozent, 0,625 Prozent und 1 Prozent. Dem Pharmakonzern zufolge war die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtete, rund dreifach überzeichnet.



Die Erlöse will Bayer für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Joint Bookrunner waren Barclays, HSBC und Santander mandatiert. Von Moody’s, Standard & Poor’s beziehungsweise Fitch werden die Anleihen voraussichtlich die Ratings Baa1, BBB beziehungsweise BBB+ erhalten.