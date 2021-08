Finanzierungen: Bayer, T-Knife, Elring Klinger

Bayer hat eine ESG-Finanzierung abgeschlossen. Wie der Chemie- und Pharmakonzern vergangenen Donnerstag mitteilte, hat er den bestehenden Konsortialkredit in Höhe von 4,5 Milliarden Euro erstmals an Nachhaltigkeitsziele geknüpft. So berücksichtigt die Kreditlinie künftig die Ziele des Unternehmens im Hinblick auf den Ausstoß von Treibhausgasen. Verfehlt Bayer diese, muss eine Ausgleichszahlung an eine gemeinnützige Organisation geleistet werden.



Mit dieser ESG-Finanzierung treiben die Leverkusener ihre Nachhaltigkeitsstrategie voran, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Konkrete Details zur Höhe der Summe oder den Bedingungen gab der Konzern nicht bekannt. Die Kanzlei Linklaters (Federführung: Neil George Weiand und Urs Lewens) hat Bayer bei der Transaktion rechtlich unterstützt.