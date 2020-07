Finanzierungen: Biontech, Curevac

Der Zuckerproduzent Südzucker hat sein Commercial-Paper-Programm über 600 Millionen Euro erneuert. Wie die begleitende Kanzlei Schilling, Zutt & Anschütz (Federführung: Dietrich F. R. Stiller und Markus Pfüller) mitteilt, ist der Arrangeur des Programms die DZ Bank. Zehn weitere Banken agieren als Dealer. Die Emissions- und Zahlstelle ist die Deutsche Bank. Weitere Details zur Transaktion sind nicht bekannt.



Das Münchner Finanz-Start-Up Scalable Capital hat in einer Series-D-Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 50 Millionen Euro eingesammelt. An der Runde beteiligt waren dem digitalen Vermögensverwalter zufolge ein neuer und alle bestehenden Investoren. Demnach haben Black Rock, HV Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures erneut investiert. Mit dem Geld will Scalable das Wachstum in der Vermögensverwaltung und im Brokerage sowie im B2B-Geschäft weiter beschleunigen. Insgesamt steigt das Finanzierungsvolumen des Unternehmens damit seit der Gründung 2014 auf 116 Millionen Euro.