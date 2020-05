Finanzierungen: Ceconomy, Heidelberg Pharma, PCC

Medienberichten zufolge soll der Industriekonzern ThyssenKrupp eine Zusage der KfW über einen Corona-Hilfskredit über 1 Milliarde Euro erhalten haben. Eine Bestätigung des Unternehmens steht aber noch aus.



Der Ferienflieger Condor erhält einen Not-Kredit über 294 Millionen Euro sowie 256 Millionen Euro zur vollständigen Refinanzierung eines Überbrückungskredits, den das Unternehmen vergangenen Winter nach der Insolvenz von Thomas Cook erhalten hatte.



Der IT-Dienstleister Onoff hat sich frische Liquidität gesichert. Das Unternehmen hat mit der Deutschen Bank und der Stadtsparkasse Wunstorf neue Kreditverträge unterzeichnet. Damit konnte der KfW-Unternehmerkredit in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro gesichert werden. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, der Zinssatz liegt bei 1 Prozent.



Das Münchener Start-Up YFood Labs hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Lead-Investor war der Londoner Venture Capital Fund Felix Capital. Ebenfalls an der Runde beteiligten sich die bestehenden Investoren Five Seasons Ventures und New Ground Ventures sowie das neuseeländische Lebensmittelunternehmen Fonterra, das sich erstmals an YFood beteiligte. Die Kanzlei Taylor Wessing (Federführung: Norman Röchert) hat den Lead-Investor Felix Capital bei der Transaktion beraten.



Die Vitronet-Gruppe, ein Unternehmen aus dem Portfolio des von der Deutschen Beteiligungs AG beratenen DBAG Expansion Capital Fund, hat sich refinanziert. Die Finanzierung wurde dabei über ein Unitranche/Super-Senior-Darlehen strukturiert. Kreditgeber sind vom Investmentmanager Black Rock verwaltete Fonds. Black Rock wurde bei der Transaktion von Latham & Watkins (Federführung: Thomas Weitkamp) beraten. Neben der Refinanzierung wurden zudem weitere Tranchen als Wachstumsfinanzierung bereitgestellt. Die finanziellen Details der Transaktion sind nicht bekannt.