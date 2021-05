Finanzierungen: Ceconomy, Lufthansa, Adler

Ceconomy sichert sich eine an ESG gebundene syndizierte Kreditfazilität in Höhe von 1,06 Milliarden Euro. Das Geld kommt von einem Konsortium aus 13 Banken. Der Kredit hat zwei Tranchen mit Laufzeiten von drei (353 Millionen Euro) und fünf (707 Millionen Euro) Jahren. Die Laufzeit kann jeweils um ein Jahr verlängert werden.



Der neue Kredit soll den KfW-Kredit ablösen. Er tritt in Kraft, sobald der bestehende Konsortialkredit beendet wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Kredit einen Preismechanismus, der an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen gekoppelt ist. Je besser Ceconomy hier abscheidet, desto geringer fällt die Zinskomponente der Kreditfazilität aus oder umgekehrt. Mit dem neuen Darlehensvertrag lege das Unternehmen bereits jetzt den Grundstein für seine Finanzierungsstruktur nach der Pandemie und untermauere seine umsichtige Finanzpolitik.