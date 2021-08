Finanzierungen: Chrono24, Bilfinger, Asklepios Kliniken

Der Online-Marktplatz für Luxusuhren Chrono24 hat in einer Series-C-Finanzierungsrunde mehr als 100 Millionen Euro eingesammelt. Der Private-Equity-Investor General Atlantic hat gemeinsam mit Aglaé Ventures die Runde angeführt. Auch die bestehenden Investoren Insight Partners und Sprints Capital haben erneut in Chrono24 investiert.



Das Unternehmen will das frische Kapital unter anderem für seinen weiteren Wachstumskurs und die internationale Expansion verwenden. Insgesamt hat Chrono24 seit seiner Gründung 2003 über 200 Millionen Euro einkassiert.