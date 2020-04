Finanzierungen: Dufry, Adidas, Drägerwerk

Die Beteiligungsgesellschaft Elbstein hat die Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital des Unternehmens soll durch die Ausgabe von 1 Million neuen Aktien auf 3 Millionen Euro erhöht werden. Zu einem Preis von 14,50 Euro können bestehende Aktionäre die Aktien im Rahmen eines mittelbares Bezugsangebotes erwerben. Nicht bezogene Aktien sollen im Anschluss im Rahmen einer Privatplatzierung zum selben Preis angeboten werden. Den Erlös der Kapitalerhöhung will Elbstein, die ohne Fremdkapital arbeiten, für die Stärkung der Eigenkapitalbasis verwenden.



Das Digital Health-Start-up Smart Reporting hat sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 15 Millionen Euro gesichert. Als Lead-Investor fungierte Yabeo. Zu den weiteren Geldgebern gehören unter anderem die Unternehmerinnen und Unternehmer Ann-Kristin Achleitner, Wolfgang Reitzle und Rolf Dienst. Das frische Kapital will Smart Reporting für den Ausbau der Technologie und der Expansion verwenden.